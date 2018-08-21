Вашингтон, 22 августа, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, признал себя виновным по обвинениям в уклонении от налогов и финансовых махинациях. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, Коэн согласился на сотрудничество с федеральными прокурорами. При этом в своем заявлении Коэн не упомянул ни имена фигурирующих в деле женщин, ни имя Трампа, лишь заявив что «он работал с «неназванным кандидатом».

Но, как отмечает AP, все указанные им даты платежей совпадают с данными о выплатах порнозвезды Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал из журнала Playboy. Коэн подчеркнул, что первый платеж он сделал по согласованию со штабом кандидата, а второй — «по прямому указанию того же самого кандидата».

Напомним, в конце июля телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа с его экс-адвокатом Майклом Коэном о выплатах модели Карен Макдугал, ранее утверждавшей, что состояла с Трампом в интимной связи. Эта запись была обнаружена в ходе обысков у Коэна, которые проводила ФБР в офисе и квартире адвоката в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа экс-адвоката Трампа Майкла Коэна заподозрили в финансовых махинациях, в том числе в незаконном получении кредита на сумму свыше $20 млн. Сообщается, что Коэн получил кредиты на нужды своей компании, предоставив банкам заведомо ложные сведения о своих активах.