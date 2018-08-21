Москва, 21 августа, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате ДТП с автомобилем такси в московском районе Хорошевский, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Авария произошла вечером 21 августа на улице Гризодубовой.

Автомобиль Nissan врезался в мачту городского освещения, после чего загорелся. В результате аварии получил травмы пассажир такси.

На месте в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.