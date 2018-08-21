Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Сотрудник железной дороги в Ростове-на-Дону попался на взятке. Начальник отдела организации погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением «заработал» 1,3 млн рублей. Взятка была потребована им с предпринимателей за ускорение продвижения вагонов с грузами.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России ИА REGNUM сообщили, что взятки железнодорожник брал неоднократно. Так, в период с 31 октября 2012 года по 30 августа 2013 года, занимая кабинет заместителя начальника по транспортному обслуживанию Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, мужчина получил от одной из компаний более 500 тыс. рублей за ускоренное продвижение вагонов с грузами. Затем мужчина пошёл на повышение.

Работая в должности начальника отдела организации погрузки и выгрузки Северо-Кавказской дирекции управления движением, в период с 25 ноября 2016 года по 9 января 2017 года железнодорожник получил от одного из предпринимателей 740 тыс. рублей. Эти деньги сотрудник железной дороги потребовал также за ускорение продвижения вагонов по железной дороге с грузами.

Ведётся расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 204 («Получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым служебным положение») и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя с использованием служебных полномочий в крупном размере»).