Москва, 21 августа, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Российские власти ответят на новые санкции США таким образом, чтобы не нанести ущерба собственным интересам. Об этом сегодня, 21 августа, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, сегодня американский Минфин объявил о том, что два гражданина России, шесть российских кораблей и две компании были внесены в санкционный список по КНДР.

Рябков отметил, что каких-то доказательств того, что российские граждане, корабли и компании хоть как-то причастны к нарушению режима международных санкций в отношении Северной Кореи власти США не предоставили. В этой связи Вашингтон действует по принципе «чем хуже, тем лучше».

«Твердолобому, зашоренному и агрессивному подходу американцев к решению двусторонних и международных проблем противопоставляем спокойную, методичную работу по конструктивной повестке дня», — сказал Рябков.

Также заместитель министра иностранных дел России уверен, что США не смогут добиться от Совета Безопасности Организации Объединённых Наций расширения списка санкций в отношении КНДР.

Напомним, 9 августа Россия уже заблокировала в Совбезе ООН попытку США внести в санкционный список против Северной Кореи одно физические лицо, а также несколько юридических лиц, в том числе российский коммерческий банк «Агросоюз».

Тогда США ввели собственные санкции.