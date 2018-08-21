Киев, 21 августа, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Четыре вертолета Ми-14 примут участие в параде в честь дня независимости Украины, сообщило 21 августа издание Крым.Реалии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

По словам командира 10-й авиационной бригады ВМС Украины Игоря Бедзая, незадолго до воссоединения Крыма с Россией, украинские военные перегнали в Николаев три вертолета из места базирования, располагавшегося на полуострове.

Четвертая машина находился в полуразобранном состоянии. Вертолет забрали и восстановили позже.

Напомним, «новинки» украинской оборонной промышленности вызвали недоумение у многих экспертов и журналистов. На параде, в частности, планируют показать нестреляющий макет гаубицы «Богдана» и муляж «новейшего ракетного комплекса» «Сапсан».

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