Дербент, Дагестан, 21 августа, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате крупного ДТП в Дагестане, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального управления МВД России.

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По информации ведомства, авария с участием трёх автомобилей произошла на повороте в районе села Геджух Дербентского района. В результате столкновения одна из машин при этом загорелась.

Сообщается, что в аварии погибли трое детей, двое мужчин и одна женщина. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.