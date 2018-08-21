Москва, 21 августа, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Представитель российского бизнесмена Виктора Вексельберга Андрей Шторх опроверг информацию министерства финансов США о том, что Вашингтону удалось добиться блокировки банковских счетов дельца на Кипре. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает РБК.

Jürg Vollmer Виктор Вексельберг

Напомним, ранее американский минфин выпустил доклад, в котором утверждается, что американским властям удалось «причинить много боли» российскому бизнесу, в частности, уменьшить состояние Олега Дерипаски в два раза и лишить Вексельберга $3 млрд.

Якобы власти США добились от властей Кипра заморозки счетов Вексельберга в кипрских банках. При этом в докладе уточняется, что США все равно очень недовольны Кипром, так как через него проходит слишком много «русских денег».

Шторх заявил, что информация в докладе США не соответствует действительности, так как у Вексельберга нет и никогда не было никаких личных счетов на Кипре.

«Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось», — подчеркнул представитель бизнесмена.

Напомним, ранее заместитель министра финансов США заявила, что американские власти смогли добиться блокировки российских активов на «сотни миллионов долларов». О каких именно активах идёт речь чиновница не уточнила.