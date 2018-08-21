Псков, 21 августа, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В связи с гибелью 9-летнего мальчика в заброшенном канализационном колодце в деревне Долгорепицы под Псковом в городе проверят все колодцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, такое поручение дал глава Пскова Иван Цецерский.

Канализационный люк

Администрации города поручено в срок до 1 сентября провести инвентаризацию всех объектов коммунального хозяйства. Особое внимание будет уделено техническому состоянию и эксплуатации канализационным колодцам города.

Отметим, что мальчик 2009 года утонул 19 августа в заброшенном колодце в деревне Долгорепицы Псковского района — это в 10 км от Пскова. По данным СМИ, ребёнок забрался в колодец во время игры.