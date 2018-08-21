Кишинёв, 21 августа, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Молдавская оппозиция намерена остаться на центральной площади Кишинева после проведения масштабного протеста, намеченного на 26 августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM, лидеры оппозиции призвали граждан брать с собой палатки, воду и продукты питания и «все что нужно» для протестов нон-стоп.

Bertramz Протесты в Кишинёве

Как заявил лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, 27 августа оппозиция «встретит на площади День независимости» и продолжит борьбу с «узурпатором» — лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

В Молдавии, напомним, 26 августа ожидается самая масштабная за последнее время антиправительственная акция. Молдавская протестная оппозиция призвала всех недовольных олигархическим режимом, в том числе диаспору и гастарбайтеров из-за рубежа, прибыть в этот день в Кишинёв.

Представители властей говорят о возможности провокаций и насильственных действий. Президент Молдавии Игорь Додон и его социалисты, формально называющие себя «оппозицией», но фактически являющиеся младшим партнером правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, тоже раскритиковали протесты оппозиции и попытались их дискредитировать.