Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Ростовские огнеборцы вновь тушили крупный ландшафтный пожар, который вспыхнул сегодня, 21 августа, в Кумженской роще. Пламя полыхало на площади 1 тыс. квадратных метров. В региональном МЧС сообщили, что на месте работали 12 пожарных и четыре спецмашины.

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Сухая трава загорелась около 17:00. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра. При этом угрозы распространения пламени на жилые строения не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Ростове-на-Дону огнеборцы потушили ландшафтный пожар, площадь которого составила около 5 тыс. квадратных метров. Возгорание травы и камыша произошло в районе Ростовского моря. К борьбе с огнём были привлечены вертолёты МЧС. Ситуация осложнялась угрозой распространения пламени на жилой сектор и дачные дома.

Между тем в Ростовской области продлён запрет на посещение жителями региона лесов. Ограничение будет действовать в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков — высокой пожароопасностью. Режим продлевается до 9 сентября.