Москва, 21 августа, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Антироссийские санкции США — самое наглое и беспардонное вмешательство во внутренние дела России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«США не нужна сильная России ни в каком виде. Советский Союз проиграл санкционную войну США во многом потому, что был политически раздроблен на тысячи кусков, и мы все знаем, к каким последствиям это привело. Единство России — вот главная причина того, что на этот раз у американцев ничего не выйдет», — сказал сенатор.

Вашингтон заморозил российские активы в стране на сотни миллионов долларов, говорится в заявлении заместителя главы американского минфина Сигал Манделькер.