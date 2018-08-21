Брюссель, 21 августа, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Евросоюз и Великобритания намерены ускорить переговоры по Brexit, 21 августа передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно заявлению представителя Брюсселя на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишеля Барнье, стороны «согласны непрерывно вести переговоры» начиная с текущего момента. Британский коллега Барнье Доминик Рааб «уверен, что соглашения (по Brexit — прим. ИА REGNUM ) удастся достичь в октябре».

Напомним, переговоры Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из ЕС продолжаются с марта 2018 года, однако стороны до сих пор не пришли к соглашению. «Окончательный» Brexit должен состояться в 2020 году.

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