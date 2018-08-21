Москва, 21 августа, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил по телефону с королем Иордании Абдаллой II сирийское урегулирование. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили различные аспекты урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе возвращение на родину сирийских беженцев.

Также Путин и Абдалла II отметили эффективность взаимодействия министерств и ведомств двух стран.

Кроме того, Путин и Абдалла II обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил короля Абдаллу II и весь иорданский народ с праздником Курбан-байрам.