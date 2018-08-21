Малага, Испания, 21 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на юге Испании, передаёт La Vanguardia.

Железная дорога

Как сообщается, авария произошла 21 августа на железнодорожном переезде в провинции Малага.

По предварительным данным, травмы получили три человека, находившиеся в поезде, и двое людей в грузовике.

Сообщается, что поезд в результате столкновения не сошёл с рельсов, тем не менее состав получил повреждения. Подробности и обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.