Москва, 21 августа, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Московский метрополитен намерен получить компенсацию за повреждение отделки фасада северного вестибюля станции «Воробьёвы горы» в результате падения автомобильного крана. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

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Подчёркивается, что упавший автокран не принадлежит московскому метро, его владелец в настоящее время устанавливается. «Специалисты оценят размер причинённого ущерба, после чего метрополитен потребует компенсации», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в столичном метрополитене сообщили, что возле станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии «перевернулся автокран сторонней организации». Отмечалось, что в результате ЧП никто не пострадал. Инцидент не отразился на графике движения поездов.