Берёзовский, Свердловская область, 21 августа, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве под Екатеринбургом 20-летнего инвалида поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном следственном управлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Напомним, убийство было совершено 9 августа в городе Берёзовском. Компания подростков перехватила возле местного магазина 20-летнего юношу и под предлогом выпить пива отвела его в район гаражей. Там молодого человека забили до смерти.

Правоохранители поймали пятерых подростков, в том числе 13-летнюю девочку. Четверым предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Максимум, что им грозит, — 10 лет колонии.

13-летняя девочка, которая снимала всё на видео и затем опубликовала запись в соцсети, до уголовной ответственности ещё не доросла. Но следователи не исключают, что её поместят в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Впрочем, решение примет суд.