Великий Новгород, 21 августа, 2018, 20:47 — ИА Регнум. «Единая Россия» определилась с кандидатурой на должность мэра Великого Новгорода: в конкурсе на пост градоначальника рекомендовано участвовать 40-летнему депутату Новгородской областной думы Сергею Бусурину. Такое решение приняла специально созданная рабочая группа городского отделения партии, сообщает сегодня, 21 августа, «Новгородское областное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены. Новый глава города будет избран депутатами городской думы нового созыва (выборы пройдут 9 сентября 2018 года) из числа кандидатур, прошедших конкурсный отбор. Конкурсная комиссия наполовину формируется губернатором Новгородской области.

Напомним, действующий глава города Юрий Бобрышев, занимающий этот пост с 2008 года, дважды избирался на прямых выборах.