Москва, 21 августа, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Бездоказательные заявления американской компании Microsoft о якобы имевших место попытках «российских хакеров» вмешаться в избирательный процесс в США были рассчитаны на максимальный политический и публичный «вау-эффект». Об этом говорится в комментарии, распространённом 21 августа пресс-службой МИД России.

Defense.gov Центр киберпреступлений Microsoft

В ведомстве напомнили, что российская сторона уже давно предлагает Вашингтону «заняться конкретным делом» и организовать встречи двусторонней рабочей группы по кибербезопасности для обсуждения подобных проблем с участием специалистов России и США.

«Видимо, американские коллеги не хотят предъявлять какие-либо доказательства «российского электронного вмешательства», которые якобы имеются у них в наличии, чтобы не опозориться. Их просто нет и быть не может», — отметили в МИД, подчёркнув, что в Москве тем не менее готовы к подобным контактам и «нормализации диалога профессионалов».

Комментируя заявление Microsoft, в МИД также выразили сожаление в связи с тем, что «крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм». «Это их выбор. Нам же придётся сделать необходимые выводы», — заключили в МИД.

Напомним, ранее в компании Microsoft заявили о якобы зафиксированных попытках связанных с Россией хакеров оказать влияние на промежуточные выборы в США, которые запланированы на ноябрь 2018 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прозвучавшие обвинения в адрес Москвы достаточно серьёзны и не должны быть голословными. По его словам, в Кремле не осведомлены о том, «что является доказательствами и на основании чего делаются выводы такой категории».