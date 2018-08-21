Екатеринбург, 21 августа, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Избирком Екатеринбурга аннулировал регистрацию шестерых кандидатов-одномандатников в депутаты городской думы. И список этот далеко не полный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Фальшивомонетчик Здание мэрии Екатеринбурга

Среди снятых с выборов — член партии «Яблоко» Михаил Комлев, выдвиженец «Справедливой России» Олег Тихонов, член «Яблока» Дмитрий Чириков, выдвиженец «Партии пенсионеров» Антон Кунис, ещё один выдвиженец этой партии Алексей Антошин и также выдвиженец «Партии пенсионеров» Олег Лобов.

Список этот скорее всего пополнится. Свердловский областной суд в ближайшее время рассмотрит апелляцию звезды КВН Юлии Михалковой. Напомним, она ранее была снята нижестоящим судом с выборов.

Депутатов думы Екатеринбурга горожане будут избирать 9 сентября.