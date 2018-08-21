Актюбинск (Актобе), Казахстан, 21 августа, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Общественное объединение «Союз журналистов Актюбинска «Четвертая власть» выиграло грант на реализацию социального проекта по подготовке безработной молодежи, сообщает 21 августа издание BNews.

Аксессуары журналиста

Размер гранта составляет 500 тыс. тенге ($1384). Программа подготовки журналистов рассчитана на несколько месяцев и направлена на формирование практических навыков и трудоустройство безработных.

Председатель общественной организации Самал Ендибаева заявила, что в Актюбинской области не хватает журналистов, так как в регионе отсутствуют профильные высшие или средние профессиональные учебные заведения.

Напомним, в 2018 году Всемирный банк выделил Казахстану 1 млрд тенге ($2,77 млн) на социальные бизнес-проекты. Актюбинская область получила на подобные проекты 165 млн тенге ($456 тыс.). На эти средства разыгрываются гранты.