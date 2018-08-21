Кубинка, Московская область, 21 августа, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле введут в строй в 2019 году. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на форуме «Армия-2018».

ИА Красная Весна Солдат с автоматом Калашникова в ДНР

"Завод будет завершен, мы работаем интенсивно по форсированию всех сроков ввода в строй. Строительство завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним мы планируем завершить в следующем году», — цитирует главу компании «Интерфакс-АВН».

Кроме того, по словам Михеева, в этом году будут введены в эксплуатацию вертолетный центр и центр подготовки пилотов.

Напомним, строительство двух заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле было приостановлено в 2014 году в связи с тем, что «произошли странные сбои», пояснял вице-премьер России Дмитрий Рогозин. В 2016 году замдиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин заявил, что работы возобновятся 1 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запуск завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле Рогозин анонсировал в декабре 2017 года.

Тогда он отмечал, что заводские корпуса наполовину построены, ведется выбор подрядчика по завершению строительства и подводу коммуникаций. При этом российское оборудование находится уже на ответственном хранении в Венесуэле.

Планировалось, что завод будет выпускать автоматы АК-103 и патроны к ним.

Напомним, IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Московской области. Он будет проходить до 26 августа на нескольких площадках: в центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».