Москва, 21 августа, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Автомобильный кран перевернулся рядом со станцией «Воробьёвы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщается 21 августа в микроблоге столичной подземки в Twitter.

(сс) Артемка Автокран

«Около станции «Воробьёвы горы» перевернулся автокран сторонней организации», — говорится в сообщении.

По данным пресс-служба метрополитена, пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, то движение по всем линиям метро осуществляется штатном режиме.