Тамбов, 21 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В Тамбовских школах перед новым учебным годом прошли проверки на соответствие нормам пожарной и антитеррористической защищенности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Все 798 образовательных учреждений готовы принять детей.

Georg Pik Пожарная сигнализация

Подготовку к новому учебному году обсудили сегодня, 21 августа, на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание провёл первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

В настоящее время все школы готовы принять детей. 1 сентября свои двери откроют 798 образовательных организаций. Накануне в каждой из них прошли проверки на соответствие нормам пожарной и антитеррористической защищенности.

«Приёмка школ полностью завершена. Замечаний нет. Мы благодарны всем службам, которые участвовали в этой работе и уделяли пристальное внимание проверке вопросов безопасности», — отметил заместитель начальника управления образования и науки области Сергей Сусоров.

Особое внимание уделено организации школьных автобусных маршрутов. Всего в регионе 430 школьных автобусов, которые будут перевозить почти 8,5 тыс. учеников. Пути следования автобусов согласуются с ГИБДД. В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению безопасности при перевозках детей.

Губернатор Александр Никитин рассматривает повышение защищенности учреждений образований как приоритетную задачу власти. Власти подчёркивают, что в регионе приняты все необходимые меры для того, чтобы день 1 сентября стал ярким и радостным праздником.