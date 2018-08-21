Тамбов, 21 августа, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Тамбовская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по приросту доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Рейтинг подготовлен деловым журналом «Инвест-Форсайт».

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В рейтинге учитываются дороги регионального и межмуниципального значения. Его составители проанализировали качественные изменения дорожной сети, произошедшие в каждом регионе за период с 2007 по 2017 год. Первое место заняла Москва. Кроме того, в топ-10 вошли Амурская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область, Магаданская область, Чечня и Пермский край.

Выступая перед депутатами областной думы с ежегодным отчетом в апреле этого года, губернатор Тамбовщины Александр Никитин призвал навести порядок в дорожной сфере. Он предложил использовать новые подходы и современные технологии, чтобы дороги служили как можно дольше.

Как пояснили в региональном управлении автомобильных дорог и транспорта, в Тамбовской области проходит около 2 тыс. км региональных дорог. Согласно данным официальной статистики, за последнее десятилетие доля ненормативных дорог снизилась с 80 до 49,5%. В 2017 году в рамках государственных программ («Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области», «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области на территории Тамбовской области») ввели в эксплуатацию после строительства и реконструкции 47 км втомобильных дорог. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 85 км.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог составил в 2017 году 102 км. В 2018 году планируется усовершенствовать 135 км дорожного полотна.