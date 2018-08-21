Литва, 18 марта, 2009, 15:28 — ИА Регнум. В панике меняя литы на евро и другую валюту на выходных 7-8 марта, жители Литвы купили у банков в общей сложности 40 млн евро. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление сегодня, 18 марта, после встречи со спикером Сейма Литвы Арунасом Валинскасом сделал директор Департамента государственной безопасности Повилас Малакаускас. Однако информация о том, что слухи кто-то распространял умышленно, таким образом саботируя экономику страны, не подтвердилась. По его словам, банки также не могут быть причастны к распространению слухов, так как у них нет мотива, на разнице курсов все банки заработали всего 100 тысяч евро.

Напомним, в Литве распространялись слухи, что лит должен был обесцениться в ночь с 7 на 8 марта. Кто пустил этот слух, выясняла литовская госбезопасность. Тем не менее, на тех выходных люди во всех крупных городах буквально штурмовали банки, в результате чего в обменных пунктах попросту не осталось евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению литовской оппозиции, часть ответственности за панику из-за слухов вокруг девальвации лита лежит на председателе парламентского комитета по бюджету и финансам Кястутисе Главяцкасе, который накануне паники заявил, что при введении евро в Литве литы будут менять по другому курсу, который установит Центробанк Европы, и, соответственно, лит ожидает девальвация. 17 марта Главяцкасу попытались вынести вотум недоверия, но политик удержался в своей должности.