Литва, 18 марта, 2009, 15:28 — ИА Регнум. В панике меняя литы на евро и другую валюту на выходных 7-8 марта, жители Литвы купили у банков в общей сложности 40 млн евро. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление сегодня, 18 марта, после встречи со спикером Сейма Литвы Арунасом Валинскасом сделал директор Департамента государственной безопасности Повилас Малакаускас . Однако информация о том, что слухи кто-то распространял умышленно, таким образом саботируя экономику страны, не подтвердилась. По его словам, банки также не могут быть причастны к распространению слухов, так как у них нет мотива, на разнице курсов все банки заработали всего 100 тысяч евро.

Напомним, в Литве распространялись слухи, что лит должен был обесцениться в ночь с 7 на 8 марта. Кто пустил этот слух, выясняла литовская госбезопасность. Тем не менее, на тех выходных люди во всех крупных городах буквально штурмовали банки, в результате чего в обменных пунктах попросту не осталось евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению литовской оппозиции, часть ответственности за панику из-за слухов вокруг девальвации лита лежит на председателе парламентского комитета по бюджету и финансам Кястутисе Главяцкасе, который накануне паники заявил, что при введении евро в Литве литы будут менять по другому курсу, который установит Центробанк Европы, и, соответственно, лит ожидает девальвация. 17 марта Главяцкасу попытались вынести вотум недоверия, но политик удержался в своей должности.