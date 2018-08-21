Миасс, Челябинская область, 21 августа, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В челябинском Миассе региональные власти предлагают мягкий компромиссный вариант. Об этом на своей странице в Facebook заявил политтехнолог Александр Мельников.

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По его словам, сейчас среди участников конкурса нет кандидатов, которые бы ассоциировались с командой губернатора. При этом область делает ставку на Григория Тонких — врио главы Миасса, считает Мельников. По его словам, на это косвенно указывает то, что Тонких выдвинул свою кандидатуру после разговора с губернатором Борисом Дубровским.

Впрочем, пока ситуация остаётся сложной, полагает Мельников. Согласия в Миассе не было и нет, и нельзя исключать очередного срыва выборов.

Напомним, без мэра Миасс живёт с 15 мая. Конкурс, объявленный в мае, завершился провалом — 5 июля большинство депутатов горсобрания испортили бюллетени. 20 августа завершился приём документов на очередной конкурс. Возможно, нового мэра Миасс обретёт 26 сентября.