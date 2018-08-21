Москва, 21 августа, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Если человек решил обратиться за кредитом в микрофинансовую организацию, то ему следует проверить, числится ли эта организация в государственном реестре МФО, который ведёт Банк России. Об этом 21 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказала экономический советник пресс-службы ЦБ РФ Екатерина Глебова, комментируя ситуацию, когда МФО начинают требовать от граждан РФ погашения кредитов, к которым те не имеют никакого отношения.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Рассуждая на эту тему и отвечая на вопрос о том, не пора ли прервать существование в РФ института микрофинансовых организаций, Глебова сравнила ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. По мнению экономического советника, «у нас каждый год на дорогах гибнут сотни тысяч людей», но «никто не предлагает запретить автомобильный транспорт».

«Это примерно то же самое — микрофинансовые услуги, ими нужно просто грамотно, умело пользоваться, — сказала Глебова. — К сожалению, у нас ещё уровень финансовой грамотности у многих людей не очень хороший. Поэтому очень многие люди сами себе организуют проблемы, и потом приходится с ними разбираться с этими проблемами, помогать, защищать права и так далее. Некоторые пишут: «закройте МФО, потому что они закабаляют граждан». Но это как с автомобилем — не убивает автомобиль граждан. Убивает тот, кто не умеет пользоваться».

Кроме того, Глебова объяснила, что, если к гражданину обратились представители МФО и потребовали у него погашения кредита, которого тот не брал, то ему следует обратиться в это самое МФО и одновременно с этим написать жалобу в Банк России. Глебова заверила, что когда в ЦБ РФ обращались люди с такими заявлениями, специалисты регулятора выясняли всё очень быстро, а МФО даже «извинялась перед гражданами».

«Есть распространённое заблуждение, что МФО закредитуют гражданина, а потом бегают за ним с дубиной, — рассказала Глебова. — Это было справедливо пару лет назад, но за последнее время очень многое изменилось на этом рынке. Когда мы как Банк России взяли его под свой надзор, мы его очень сильно почистили. Там новое регулирование, которое ограничивает начисление процентных ставок. Там стандарты, которые запрещают выдавать больше определённого количества займов одному человеку».

Развивая эту мысль, Глебова подчеркнула, что организации, находящиеся сегодня в государственном реестре МФО, который ведёт Банк России, «со всех сторон, по самое не балуй зарегулированы».

Однако есть другая проблема — нелегальные кредиторы, которые не являются законными МФО. Они не состоят в реестре, но маскируются и выдают себя за них.

«Поэтому здесь очень важно, когда человек идет за займом, чтобы он проверил в реестре (на сайте ЦБ РФ) — есть ли там эта компания, законна она, или это какой-то товарищ, который придёт с дубиной, — отметила Глебова. — Там, где нелегальный кредитор, там и нелегальный коллектор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на 17 августа 2018 года в Государственном реестре насчитывается 2 тысячи 57 МФО, из которых микрофинансовых компаний — 62, микрокредитных компаний — 1995. Таковы данные пресс-службы Банка России.

Кроме того, общее количество МФО за 2017 год сократилось на 12% (за 2016 год — на 28%), но портфель займов вырос за 2017 год на 28% (за 2016 год — на 25%).