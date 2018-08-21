Душанбе, 21 августа, 2018, 19:02 — ИА Регнум. На 201 российской военной базе (РВБ) в Таджикистане стартовали учения по уничтожению низколетящих целей средствами противовоздушной обороны, сообщают СМИ со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

Mil.ru ПВО в действии

В ходе маневров российские военнослужащие главным образом отрабатывают обнаружение, захват и уничтожение воздушных целей противника. Также российские военные изучат средства военного нападения условного противника и научатся определять их высоту и дальность. Кроме того, им предстоят тренировки по занятию и маскировке боевых позиций и совершенствование навыков действий противовоздушной обороны в составе прикрываемых подразделений.

Сообщается, что в учениях ПВО будут использоваться 23-миллиметровые спаренные зенитные установки (вероятно речь идет о ЗУ-23 — прим ИА REGNUM ).

Российская 201 база, дислоцированная в двух городах Таджикистана — Душанбе и Бохтаре, — крупнейшее военное соединение России, расположенное вне ее границ. Соглашение от 2012 года предусматривает нахождение российского военного объекта на территории Таджикистана до 2042 года.