Актау, Казахстан, 21 августа, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В Мангистауской области Казахстана планируют построить четыре солнечных и две ветровые электростанции общей мощностью 154 МВт, передает 21 августа телеканал «24 Хабар».

(сс) _Alicja_ Ветровые электростанции

Компании-подрядчики будут определены после подведения итогов аукциона. В настоящее время на одну из электростанций уже разыгран конкурс. «Зеленая» электростанция обеспечит энергией нефтегазодобывающее предприятие в селе Жетыбай.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня акимат (администрация) Туркестанской области и Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов подписали меморандум. В рамках документа в области будут внедряться альтернативные источники электроэнергии.