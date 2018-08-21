Новосибирск, 21 августа, 2018, 18:23 — ИА Регнум. В Новосибирске закрывается единственный в Затулинском жилмассиве кинотеатр «Рассвет». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация о закрытии кинотеатра в здании на улице Зорге появилась на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот со страницы группы «ВКонтакте» «Кинотеатр «Рассвет 3D» г. Новосибирск»

"Друзья, 2 сентября — последний день работы кинотеатра «Рассвет». Кинотеатр прекращает свою работу», — говорится в сообщении.

Следом за кинотеатром съедет и принадлежащий «Активу» бар «Республика», а также детская игровая комната «Республика ШКИД».

«В связи с предстоящим закрытием кинокомплекса «Рассвет 3D» мы усердно ищем помещение для игровой комнаты», — сообщили на своей странице «ВКонтакте» владельцы игровой комнаты.

Отметим, в июне Кировский районный суд Новосибирска по исковому заявлению прокурора из-за нарушений требований пожарной безопасности запретил кинотеатру «Рассвет» и бару «Республика» работать в здании на улице Зорге 47/2. Прокурорская проверка выявила нарушения, которые создают угрозу для жизни и здоровья граждан.

«15 июня 2018 года по делу вынесено решение, заявленные требования прокурора Кировского района города Новосибирска удовлетворены. ООО «Актив» запрещена эксплуатация здания, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 47/2 (Кинотеатр «Рассвет», Бар «Республика») до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности», — говорится в решении суда.

В «Активе» заявили, что сначала подали апелляцию на решение суда, но после решили прекратить тяжбы и просто съехать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые проверки торговых центров и кинотеатров начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерове. В Новосибирской области были проверены более 160 объектов с массовым пребыванием людей — и только в четырёх из них нарушения не обнаружены.

Напомним, что пожар, унёсший жизни 60 человек, произошёл в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Сегодня, 21 августа, здание «Зимней вишни» было полностью демонтировано.