Москва, 21 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В шотландском Эдинбурге, воспетом Робертом Стивенсоном и Ирвином Уэлшем, назвали шесть лучших исполнителей классической музыки. Приятно, что среди них есть российский пианист Иван Бессонов, открывший своё выступление произведением Рахманинова.

Любовь Попова. Скрипка. 1915

Данный конкурс называют классическим «Евровидением». Жаль, что внимание к нему широких масс не столь велико. Впрочем, чего ещё ждать в обществе тотального потребления?

Надо отметить, что Россия не выступала на данном конкурсе целых 8 лет. Финал классического «Евровидения» состоится 23 августа. Болеем за Ивана Бессонова!