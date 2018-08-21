Сургут, Югра, 21 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) из-за вспышки энтеровирусной инфекции объявлен карантин в семи детских садах. Подъем инфекции в экономической столице Югры идёт с июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«В эпидемический процесс с начала эпидсезона вовлечено 24 дошкольных образовательных учреждения, на данный момент противоэпидемические мероприятия проводятся в семи. Наиболее действенной мерой противоэпидемической является разобщение детей для того, чтобы дошкольное учреждение не было фактором передачи», — пояснила «СургутИнформТВ» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева.

В Роспотребнадзоре пояснили, что энтеровирусная инфекция может протекать в виде ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, лице и в области рта, расстройства пищеварения, повышением температуры тела, слабости, головными и мышечными болями. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной системы — такие как серозный энтеровирусный менингит.

В Сургуте ситуация по заболеваемости энтеровирусной инфекцией находится на контроле санитарных врачей. И по сравнению с показателями 2017 года заболеваемость энтеровирусными менингитами Югре снизилась более чем в шесть раз, сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.