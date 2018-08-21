Нижний Новгород, 21 августа, 2018, 17:22 — ИА Регнум. С января по август 2018 года в Нижегородской области количество выявленных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Число преступлений выросло со 183 до 227 фактов, число выявленных лиц, совершивших данные преступления, увеличилось со 113 до 135 человек или на 16%.

Выявлено 10 преступлений по ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), за семь месяцев прошлого года число таких преступлений не выявлено.

В структуре преступлений основную часть составляют факты взяточничества — рост составил 14% с 59 до 69 преступлений. В том числе, по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») количество преступлений выросло с 12 годом ранее до 18, по ст. 291 УК РФ («Дача взятки») — с 7 до 14 преступлений, по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») число преступных деяний сократилось с пяти до четырех, также снизилось число фактов по ст.291.2 УК РФ («Мелкая взятка (до 10 тыс. рублей)») с 35 в прошлом году до 34.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в I квартале 2018 года на фоне снижение общего числа преступлений в Нижегородской области, количество преступлений коррупционной направленности выросло почти на 59%. Также в регионе стали чаще причинять тяжкий вред здоровью, совершать мелкие хищения — рост сразу на 216,1%.