Тегеран, 21 августа, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани призвал военных и промышленников страны наращивать вооружение и быть готовыми к войне с агрессивно настроенными странами региона, 21 августа передает агентство Reuters.

Mohammad Hassanzadeh Иранская ракета

«Мы должны быть готовы к борьбе с военными державами, которые хотят захватить нашу территорию и наши ресурсы», — заявил Рухани в обращении в честь Дня оборонной промышлености.

Напомним, в настоящий момент Иран вовлечен в две крупных войны на Ближнем Востоке — в Сирии и Йемене. Кроме того, исламская республика сохраняет неприятельские отношения с США и их союзниками в регионе — прежде всего с Израилем и Саудовской Аравией.

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