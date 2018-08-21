Москва, 21 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Отказ депутатов Госдумы и членов Совфеда от пенсионных льгот спикер нижней палаты парламента назвал простым решением, которое можно принять, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Давайте мы инициативу будем обсуждать, когда она поступит. Конечно, этот вопрос важный, но думаю, что это самое простое решение, которое мы можем принять», — сказал Володин журналистам.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.