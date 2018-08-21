Новосибирск, 21 августа, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Глава государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области Евгений Пономарёв подал в отставку «по собственному желанию». Исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Леонтий Коновалов.

Gji.nso.ru Евгений Пономарёв

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, на сайте новосибирской ГЖИ Евгений Пономарёв до сих пор значится как начальник инспекции.

Тем временем, сам Пономарёв объяснил свою отставку усталостью от «необоснованных нападок на себя лично и на инспекцию».

«Сколько можно терпеть необоснованные нападки на себя лично и на инспекцию? Поэтому в одном высоком кабинете на уровне зама губернатора мне предложили уволиться по собственному желанию. Потому что я, видите ли, не тех проверяю, не те результаты даю», — прокомментировал свой уход «НГС» Евгений Пономарёв, отметив, что в настоящее время находится в поисках работы.

Тем временем, как пишет «Континент Сибирь», вероятнее всего Пономарёв возглавит одну из управляющих компаний в Самарской области — речь идёт о подразделении холдинга «МКС». Сам Евгений Пономарёв эту информацию пока не комментирует.

Отметим, что в июне в отношении Евгения Пономарёва следователи инициировали проверку по фактам злоупотребления должностными полномочиями. Подробности проверки и информация о результатах так и не были обнародованы. Сам глава ГЖИ предположил, что проверка может быть связана с квартирой, которой он владеет на праве совместной собственности и которая не была выведена из жилого фонда, но в ней работал магазин тканей, принадлежащий его супруге.

Ранее Пономарёв обращался в полицию после того, как кто-то повредил рольставни на входе в его квартиру. А до этого он получил угрозы от участника пикета возле здания ГЖИ.

«Вести Новосибирск» напомнили, как Евгений Пономарёв говорил, что угрозы начали поступать после проведения проверок в отношении ряда управляющих компаний.

«В ходе проверок вскрываются факты многочисленных неплатежей за поставленные ресурсы, факты отсутствия договоров. Кому выгодно то, что сейчас происходит? Выгодно, прежде всего, недобросовестным управляющим компаниям, которые эти деньги всегда считали своими, которые запускали эти деньги на поддержание другого бизнеса, «крутили». И они явно не заинтересованы в потере этого оборотного капитала», — цитируют «Вести» Пономарёва, который также отметил, что только за год одна из УК не перечислила в ресурсоснабжающую организацию почти 400 млн рублей.

Евгений Пономарёв возглавил ГЖИ Новосибирской области в июне 2015 года. До этого: с 1997 года работал в администрации Ленинского района города Новосибирска на различных руководящих должностях, в 2008 году был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ленинского района, в 2011 году возглавил администрацию района, а в декабре 2014 года стал заместителем директора ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».