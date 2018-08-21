Астана, 21 августа, 2018, 16:57 — ИА Регнум. На 385 км автодороги Алма-Ата — Екатеринбург в Казахстане произошло ДТП, в котором погибли восемь человек, сообщает 21 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на представителя департамента внутренних дел Алма-Атинской области Кобейхана Нурахмета.

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ДТП произошло 20 августа с участием двух автомобилей — Opel и BMW. В результате столкновения один из автомобилей полностью сгорел. В аварии выжила 36-летняя женщина, которая госпитализирована в городе Приозерске.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня на автомобильной дороге между Усть-Каменогорском и Тарбагатайским районом Восточно-Казахстанской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.