Москва, 21 августа, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Экономика Ямала устойчива и за первое полугодие 2018 года промышленные показатели региона выросли на 12%. Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в экономическом развитии автономного округа видит «Газпром» и «Новатэк» ключевыми партнёрами. Об этом он заявил 21 августа президенту России Владимиру Путину на личной встрече в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Артюхов

«Газпром» планирует в следующем году опережающе выйти на Харасавэйское месторождение, одно из крупнейших. Следующее — за Бованенковским. Для нас, конечно, это очень хороший знак. Это рабочие места, это очень существенные инвестиции. И конечно, компания себя очень ответственно ведет на территории. У нас очень много проектов взаимодействия. Они связаны и с развитием наших городов, и с развитием волонтерства. У нас отличные совместные экологические проекты», — доложил Дмитрий Артюхов президенту.

С опережающими темпами, на год ранее намеченного графика, реализуется проект «Ямал СПГ». И как выразил уверенность на встрече с президентом России врио главы ЯНАО, проект «Арктик СПГ-2», также успешно с опережением реализуется в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственная компания-производитель сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЯНАО — это «Новатэк». Первая линия проекта «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн была запущена в декабре 2017 года. Второй проект — «Арктик СПГ-2» мощностью около 20 млн тонн — планируется запустить в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году. В планах компании до 2030 года — выход на показатели производства СПГ до 70 млн тонн. Достижение этой цели сделает «Новатэк» крупнейшим в мире производителем СПГ.