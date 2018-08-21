Милан, Италия, 21 августа, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини раскритиковал планы миланских властей, согласно которым в городе будет шесть мечетей, сообщает Milano Today во вторник, 21 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Каждый может верить в Бога так, как он хочет. Но мне, как миланцу, не кажется, что строительство мечетей должно быть приоритетом городских властей», — сказал Сальвини.

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Он также отметил, что государство намерено «внести ясность» в вопрос об исламских образовательных центрах:

«Мы хотим знать, кто за это платит, кто там молится и на каком языке, кто входит туда и кто оттуда выходит и в полной ли мере соблюдаются законы государства», — заявил вице-премьер.