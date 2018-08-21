Чебоксары, 21 августа, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В аграрном секторе в Чувашии продолжают реализовываться два крупных инвестиционных проекта. В Порецком районе возводится агропарк с участием китайских инвесторов, в Чебоксарском районе строится тепличный комплекс, где первую продукцию планируют получить в 2019 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Общая площадь комплекса составляет 22 га

Чувашию посещают делегации из различных провинций Китая. Делегация во главе с секретарем парткома Аньцинского высшего медицинского колледжа провела встречи в Чебоксарах с руководством города, депутатами, вузами и организациями. Были обсуждены перспективы сотрудничества в области медицины между организациями города, гости также выразил заинтересованность в создании центра восточной медицины на базе санатория «Чувашиякурорт».

Ранее гости из провинции Сучань встретились с премьер-министром республики Иваном Моториным, обсудив строительство аграрного парка в Порецком районе и завода по переработке молока в Моргаушском районе. В настоящее время инвестиционный проект «Создание агропромышленного комплекса «Чувашия — Сычуань», предусматривающий переработку и реализацию животноводческой продукции, реализуется в Порецком районе. Компания ведет работу по рекультивации арендованных земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в строительство агропарка планируется вложить 10 млрд рублей инвестиций. На первом этапе предполагается строительство современного животноводческого комплекса для разведения 4 тыс. голов молочных пород и 2 тыс. голов мясных пород крупного рогатого скота. Здесь же планируется строительство убойного цеха мощностью 50 тыс. голов в год, завода по производству молочных изделий мощностью переработки 100 тонн молока в день, различных хранилищ, складов сельскохозяйственных продуктов и логистических сооружений. Второй этап предполагает расширение производства с доведением разведения мясных и молочных пород крупного рогатого скота до объемов, предусмотренных технико-экономическим обоснованием проекта. Кроме современного логистического центра и центра переработки, агропарк будет включать торговый и туристический центры.

Также китайская компания рассматривает возможность строительства завода по переработке молока на земельных участках Москакасинского сельского поселения Моргаушского района. Региональные власти предлагают китайским партнёрам реализовывать проект поэтапно, согласовывая с правительством Чувашии «любые изменения, вносимые китайской стороной в проект, на всех этапах его реализации». Для организации дальнейшей работы будут создана рабочая группа.

Cap.ru Тепличный комплекс «Новочебоксарский»

Отметим, что в аграрном секторе реализуется ещё один крупный инвестиционный проект — тепличный комплекс «Новочебоксарский» (проект группы компаний «Ренова»), где ранее ход строительства оценил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Комплекс возводится на территории Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». В теплицах площадью 22 га будет круглогодично выращиваться овощная продукция. Два блока теплиц, рассадное отделение, сервисные блоки планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года и получить первую продукцию.

Cap.ru Тепличный комплекс строится в два этапа

Тепличный комплекс «Новочебоксарский» строится в два этапа. Общая стоимость оценивается в 6,5 млрд рублей. Данный инвестиционный проект вошёл в число приоритетных для республики и реализуется при государственной поддержке. По данным минсельхоза Чувашии, общий объем господдержки оценивается в размере 3,217 млрд рублей. В апреле 2018 года было заключено инвестиционное соглашение с минэкономразвития и фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии о совместном строительстве сетей внешнего водоснабжения и автомобильной дороги. Здесь будет создано более 500 новых рабочих мест.