Ташкент, 21 августа, 2018, 21:08 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют принять закон, направленный на борьбу с дискриминацией инвалидов. Об этом говорится в проекте постановления президента республики, опубликованном 20 августа на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Для инвалидов

В рамках проекта документа планируется совершенствовать адресную социальную защиту пенсионеров, престарелых людей и лиц с инвалидностью. Документ также предполагает принятие закона «О правах лиц с инвалидностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в законодательной палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана обсудили законопроект, который предлагает ужесточить наказание за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидам.