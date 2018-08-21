Нефтеюганск, Югра, 21 августа, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) сгорел двухэтажный деревянный дом №62 в четвёртом микрорайоне. Один человек получил ожоги, 12 семей остались без крова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Евгений Столица Село горит. 1906

Сигнал в дежурную часть поступил 21 августа в 00:26 по местному времени. По информации ГУ МЧС ликвидирован в течение 20 минут, по словам очевидцев — в течение часа. По сообщению паблика «Это Юганск, детка!», пожар начался в одной из квартир.

Отметим, что это третий пожар в деревянных двухэтажных домах с начала лета. 7 июня сгорел дом № 61 в шестом микрорайоне, через шесть дней — дом № 71. Жителям Нефтеюганска, оставшимся без жилья, предоставили новое жилье из маневренного фонда и выплатили единовременную помощь в размере 40 тыс. рублей на каждую семью.

Отметим, что сгоревший дом был 1967 года постройки и признан аварийным. И это не первый дом давней постройки в Нефтеюганске, который был уничтожен огнём этим летом. С начала 2018 года в ХМАО были возгорания в 175 многоквартирных и 48 в двухэтажных домах, сообщает пресс-служба регионального МЧС.