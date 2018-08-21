Москва, 21 августа, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа об условиях отмены антироссийских санкций носит больше декларативный характер и рассчитано на американскую общественность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это может быть обманный шаг, который Трамп — опытный бизнесмен и шоумен — делает сознательно. Пока не обозначено конкретных направлений такого сотрудничества, говорить о чем-то преждевременно», — уверен парламентарий.

Он напомнил, что санкции цинично используются Западом как инструмент для удержания ускользающего лидерства в мировой экономике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он допускает отмену антироссийских санкций. По мнению Трампа, для этого Москва должна сделать Вашингтону «что-то хорошее», в частности, в рамках сирийского урегулирования или ситуации на Украине.