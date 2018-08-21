Москва, 21 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Каждый пятый российский пенсионер (8,26 млн человек) имеет незакрытый долг перед банком, сообщает Взгляд.ru. По данным Объединенного кредитного бюро, общая сумма кредитов заемщиков старше 60 лет достигла 886 млрд рублей.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Согласно этим данным, кредитование людей пенсионного возраста растет рекордными темпами, превышающими показатели всех остальных категорий населения. За первое полугодие пенсионерам выдали 1,91 млн новых кредитов на общую сумму 212,75 млрд рублей, В целом число одобренных займов увеличилось на 11%, сумма выдачи — на 45%.

Так, пенсионерам активно выдают кредитные карты — 597 тыс. на сумму 36,38 млрд рублей. За указанный период число кредиток у пенсионеров выросло на 67%, а лимиты по ним подскочили на 191%. Наиболее популярным продуктом остаются кредиты наличными, которых выдано 1,14 млн людям старше 60 лет на общую сумму 146,15 млрд рублей. Их средний размер подскочил на 29%, до 114 тыс. рублей. Объемы ипотеки для пенсионеров взлетели на 68% — банки выдали 14,48 тыс. кредитов на общую сумму 20,64 млрд рублей.

Издание полагает, что кредитование пенсионеров становится целенаправленной политикой банков. Пенсионерам одобряют 70,3% заявок на кредитные карты и 76,5% на займы наличными, тогда как людям моложе 60 лет одобряют меньше половины заявок. Это связано с тем, что пенсионеры являются удобной категорией клиентов для банков, так как они имеют стабильный прогнозируемый доход и информативную кредитную историю.