Санкт-Петербург, 21 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Система минимальных розничных цен на алкогольную продукцию имеет свои несомненные преимущества, но с учетом особенностей российского рынка и российской экономики нельзя просто увеличивать цены, они должны быть адекватными, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 21 августа, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя предложение экспертов Росалкогольрегулирования о повышении минимальных розничных цен на коньяк и вино.

Бутылка

Как сообщалось ранее, эксперты Росалкогольрегулирования предложили повысить минимальные розничные цены на коньяк с 371 до 500 рублей, на шампанское — со 164 до 175 рублей, а также ввести минимальную розничную цену на «тихие» вина в размере 110 рублей.

Политика системы минимальных розничных цен на алкоголь существует в России с 2009 года. Изначально она была направлена на борьбу с нелегальной продукцией. Поскольку самые большие проблемы были в сегменте водки, то первые ограничения ввели именно там. Потом ту же систему распространили на коньяк, шампанское и игристые вина.

Можно признать, что достигнуты некоторые позитивные результаты. Производители контрафакта уже не могут использовать прежние формы ценового демпинга.

Но есть и другая сторона проблемы. Множество людей не могут позволить себе приобретать дорогой легальный алкоголь. Они ищут альтернативу — и находят ее. Отсюда рост объемов продаж самогона и спиртосодержащей продукции.

В такой ситуации увеличивать минимальные розничные цены на коньяк — это полное безумие. Легальные продажи и так снижаются, потому что цена на контрафакт втрое ниже. А когда при цене на псевдоконьяк в 120 рублей настоящий коньяк будет продаваться за 500, то легальные продажи упадут еще сильнее. К тому же чем выше будет минимальная цена, тем сложнее нашим производителям будет конкурировать с производителями армянских коньяков и испанских вин.

Другими словами, сама система минимальных розничных цен правильна, но ценовая политика должна быть адекватной.