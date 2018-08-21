Вашингтон, 21 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Американские СМИ, сообщившие о том, что экс-президента США Барака Обаму могут лишить доступа к секретной государственной информации, допустили искажение фактов. Об этом написал 21 августа в своём Twitter действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Лживые СМИ, которых так много (на этот раз New Yorker), ложно сообщили, что я собираюсь принять решение об отказе в доступе к секретной информации экс-президенту Обаме. Никогда подобного не обсуждал и даже не думал об этом!» — написал Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1031861173149413376

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп отозвал допуск бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным государственным материалам.