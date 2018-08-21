Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 августа, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов России и ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» вступили в борьбу против комплексной застройки берегов Плещеева озера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Национальный парк «Плещеево озеро» Плещеево озеро

15 августа 2018 года прошло совещание, организованное департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области по вопросу включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия выявленного объекта «Никитский источник». На совещании присутствовали и представители Национального парка «Плещеево озеро».

В настоящий момент обсуждается очередная версия экспертизы, предшествующей определению границ этого объекта культурного наследия и включения его в реестр.

Именно границы объекта культурного наследия и определят в данном случае площадь возможной застройки берегов Плещеева озера. Представители администрации Переславского муниципального района неоднократно заявляли на публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения и на различных общественных обсуждениях, что в границах объекта культурного наследия «Никитский источник» стройка будет невозможна. Однако экспертиза, в которой обосновываются границы Никитского источника, уже отклонялась департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области в прошлом году, так как границы были проведены прямо по руслу реки Большая Слуда, что полностью развязывало руки застройщикам. Сейчас идет общественное обсуждение нового варианта экспертизы.

Национальный парк «Плещеево озеро» в последнее время последовательно выражает позицию о невозможности стройки на берегах озера и о сохранении исторических и природных ландшафтов.

«В случае проведения всех планируемых мероприятий в рамках Проекта планировки территории земельных участков, расположенных на территории водосборной площади реки Большая Слуда, в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро», нарушится исторически сложившийся ландшафт береговой полосы озера Плещеево и города Переславля-Залесского. Экосистеме особо охраняемой природной территории — озеру Плещеево будет нанесен невосполнимый ущерб», — говорится в официальном пресс-релизе на сайте Национального парка «Плещеево озеро».

Также против застройки берегов озера и реализации планов застройщиков выступило и Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 16 августа 2018 года на заседании суда по иску общественников к администрации и к Собранию представителей Переславского муниципального района с требованием отменить незаконные муниципальные акты, в частности, Правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, в качестве истца с отдельными требованиями было привлечено Минприроды РФ. Требования федерального министерства совпадают с требованиями общественности — необходимо отменить муниципальные правовые акты, принятые в угоду застройщикам.