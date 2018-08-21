Москва, 1 апреля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Самым важным итогом первого тура выборов президента Украины стал тот факт, что нигде в стране «не пролили крови». Об этом 1 апреля сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это прежде всего протестное голосование. Народ за последние годы испытал большие сложности, и он не верит в действующих политиков. Поэтому проголосовал за Зеленского. Я хочу сказать: Зеленский не такой «просто человек», он юрист по образованию. Все свои художественные выступления он строил на политических примерах. То есть он вёл политическую игру через искусство. Таким образом он обрёл политический опыт. Я исхожу из того, что, слава Богу, выборы прошли без крови. Нас пугали, что будет война», — заявил первый президент Украины.

Также Кравчук отметил, что готов поддержать любого кандидата, которого изберут президентом.

«Я буду поддерживать того, за кого проголосует украинский народ», — отметил бывший политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия Украины оповестила, что выборы президента страны проигнорировали около 11 млн граждан.