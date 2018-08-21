Коктебель , Крым, 21 августа, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Проектирование очистных сооружений и системы разводящих коллекторов в крымском посёлке Коктебель должно завершиться в июле 2019 года. Об этом на заседании рабочей группы по комплексному развитию посёлка сообщил заместитель начальника Службы капитального строительства Республики Крым Роман Цинцевич.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

«Мы ожидаем заключения госконтракта на проектирование. Предполагаемый срок завершения проектирования — июль 2019 года. Проектная мощность будущих канализационно-очистных сооружений в Коктебеле — 5 тысяч кубометров в сутки, с учётом перспективного развития с увеличением мощности до 10 тысяч кубов в сутки», — отметил специалист.

По его словам, планируется строительство 24 километров самотечных сетей канализации, 650 метров напорных коллекторов канализации, 9 километров коллекторов очищенной технической воды. Глубоководный выпуск очищенной технической воды планируется осуществлять на расстоянии 1,2 км от берега. Также планируется установка восьми канализационных насосных станций мощностью от 15 до 370 кубометров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа после недолгих препирательств депутаты горсовета Феодосии передали в собственность РК землю набережной посёлка Коктебель, поскольку это необходимое условие для выделения средств на реконструкцию набережной в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя.