Тамбов, 21 августа, 2018, 15:08 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Тамбовской области не отправило в Росфинмониторинг, который ведет список экстремистов, информацию о четырех людях, которые подозревались и обвинялись по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом 21 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Ведомство внесло главе управления представление. Сейчас информация внесена в перечень.

За компьютером

«Указанное бездействие создает препятствия в осуществлении обязательного контроля за операциями с денежными средствами и имуществом лиц, причастных к экстремистской деятельности, принятии мер по их замораживанию и негативно сказывается на достижении целей пресечения финансовых потоков, обеспечивающих экономическую базу экстремизма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что Росфинмониторинг ведет список организаций и людей, которые причастны к экстремистской деятельности.